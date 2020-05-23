شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ"خديجة جنكيز" خطيبة جمال خاشقجي على إعلان أبنائه العفو عن قتلته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خديجة جنكيز، خطيبة الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، أنه "ليس لأحد حق العفو، لن نعفو لاعن القتلة ولا من أمر بقتله".

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جاء ذلك، ردًا على إعلان نجل خاشقجي، صلاح، في تغريدة على حسابه على "تويتر" فجر الجمعة الجمعةـ العفو عن قتلة والده في بيان مقتضب جاء فيه: "نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أننا عفونا عمّن قتل والدنا".

قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2018، على تويتر إن "جريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم، وليس لأحد الحق في العفو عن قتلته. وسأستمر أنا وكل من يطالب بالعدالة من أجل جمال، حتى نحقق مرادنا".

وأضافت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر"القتلة قدموا من السعودية بترتيب مسبق والقتل غيلة وليس لأحد حق العفو. لن نعفو لا عن القتلة ولا عمّن أمر بقتله".