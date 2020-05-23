شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من اليمن : شفاء أربع حالات من كورونا وخروج 72 حالة من العزل الصحي بسلامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زف الناطق الرسمي باسم مكتب الصحة والسكان بوادي حضرموت د. غازي باشامخه، بشرى سارة لليمنيين، بإعلانه عن حالات شفاء من الإصابات التي تم سابقا تأكيد إصابتها بفيروس كورونا.

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حيث أوضح باشامخه، في بيانه التوضيحي رقم 13 والخاص بالإحصائيات المرتبطة بفايروس كوفيد19 ليوم الجمعة بتاريخ 22/ 5/ 2020، أن اربع حالات مصابة بالفيروس قد تماثلت للشفاء ، وسيتم خروجها الليلة الى منازلها بعد إختفاء الأعراض منهم والعلامات لمدة أكثر من ثلاثة أيام متتالية وكانت نتيجة الفحص المخبري لعينتين بفارق 24 ساعة سلبية.

وذكر الناطق، في بيان له، أن الحالتين السادسة والسابعة مازالتا تخضعان للعلاج تحت التنفس الصناعي بمركز العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيؤن وحالتهم الصحية في تحسن وأوضح أن الحالة الخامسة قد إختفت الأعراض منها لليوم الثاني على التوالي وهي مستقرة وتتلقى الرعاية اللازمة .





وجاء في البيان أيضًا: ”هناك 72 مخالط قد أكملوا فترة الحجر المنزلي 14 يوم بدون ظهور علامات واعراض عليهم وبذلك يخرجون من دائرة المخالطين والمتابعة اليومية ويبقى معنا تحت المتابعة والحجر المنزلي (64) مخالط تم الاتصال تليفونيا ب 60 مخالط وزيارة ميدانية لاربعة مخالطين وهم جميعا بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أي علامات او اعراض حتى الساعة العاشرة يوم الجمعة تاريخ 22/5/2020 وموزعين على النحو التالي: مديرية سيؤن (31) مخالط ومديرية تريم (31) مخالط. ومديرية شبام 2 مخالطين.

وطالب البيان المواطنين عامة والمخالطين والوافدين خاصة الالتزام بتنفيذ قرارات السلطة المحلية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي المرض.