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عدن - ياسمين التهامي - في بشرى سارة، كشف مركز روسي نجاح لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد، يساعد في توفير مناعة ضد الفيروس. قد يهمك أيضًا: وفاة أحد أبرز نجوم مسلسل “باب الحارة“.. شاهد من يكون؟ (فيديو) عاجل : روسيا تعلن عن لقاح ناجح يقضي على فيروس كورونا العثور على الطفلة السعودية المفقودة (مسك).. ومفاجأة بشأن المكان الذي كانت فيه! بشرى سارة عـاجلة : أول دولة عربية تقرر استئناف الدراسة وفتح المساجد والمقاهي والفنادق عاجل : هذه الدول العربية تعلن تعذر رؤية هلال شوال أبناء خاشقجي يعلنون العفو عن قتلة والدهم.. والCNN تكشف تفاصيل الدية التي حصلوا عليها Advertisements عاجل : فلكي سعودي يحدد موعد عيد الفطر عاجل : الصحة السعودية تسجل رقمُا قياسيُا لعدد المتعافين من كورونا اليوم الجمعة محمد بن سلمان يطلبه حيًا أو ميتًا.. تعرف على الضابط السعودي المثير للجدل الاشتباه بإصابة رئيس دولة إسلامية بفيروس كورونا.. شاهد من يكون؟ الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن فاعلية دواء ترامب “السحري” لعلاج كورونا حيث أعلن مركز "غامالي" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية عن نجاح لقاح ضد فيروس كورونا الجديد، أطلق عليه اسم "اللقاح الموجه نيتسيم".

وأوضح الاخصائيون بالمركز أنه تم تجربة اللقاح على أنفسهم وأثبت نجاحه بدون أعراض جانبية.

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