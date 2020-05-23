شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مساعدات من الأمم المتحدة إلى الحوثيين تصل مطار صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، عن وصول مساعدة طبية وعلاجية، على متن طائرة إلى مطار صنعاء الدولي.

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واوضحت الوكالة، اليوم الجمعة ، أن طائرة شحن تابعة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تحمل أكثر من ثمانية أطنان مساعدات طبية وعلاجية.

وسبق وأن حذرت الأمم المتحدة من أن تفشي فيروس كورونا في اليمن، التي تشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، ربما يكون أكثر فتكا مقارنة بالعديد من البلدان، وقد يؤدي إلى انهيار النظام الصحي في البلاد.

وكانت طائرة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، وصلت قبل خمسة أيام إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ، حيث تحمل 27 طنا من المساعدات الطبية.