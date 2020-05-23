تعرّف على أنواع طفايات الحريق.. ونصائح لتجنب أخطار أسطوانات الغاز

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنواع طفايات الحريق واستخداماتها، مشيرة إلى أخطار أسطوانات الغاز في المنازل، وكيفية تجنبها.

وأكد الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن هناك 5 أنواع من طفايات الحريق منهم مطفأة الماء التي تستخدم في إطفاء حرائق المواد الصلبة كالورق والخشب والكرتون.

أما مطفأة البودرة فتستخدم في إطفاء معظم أنواع الحرائق وإخماد النار باستثناء حرائق المعادن، فيما تستخدم بطانية الحريق في إخماد حرائق المواد السائلة مثل زيوت الطهي والشحوم والزيوت الحيوانية، وفقًا للدفاع المدني السعودي.

وأوضح الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه الرسمي، أن مطفأة الرغوة تستخدم في إطفاء المواد السائلة القابلة للاشتعال مثل الزيوت والبترول، بينما تستخدم مطفأة ثاني أكسيد الكربون في إطفاء حرائق الكهرباء ويفضل استخدامها في الأماكن المفتوحة.

وأكد الدفاع المدني السعودي أنه يجب الاطلاع على ملصق إرشادات الاستخدام لمعرفة نوع المادة، وفيما تستخدم والتأكد من صلاحيتها قبل الاستخدام.

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نصائح لتجنب مخاطر أسطوانات الغاز من الدفاع المدني السعودي

في سياق متصل، نبه الدفاع المدني السعودي إلى مخاطر استخدام أسطوانة الغاز في المنازل، مشيرًا إلى ضرورة وضع اسطوانة الغاز في مكان مظلل وبعيد عن حرارة الشمس ولا تضع المواد القابلة للاشتعال بالقرب من أسطوانة الغاز.

وشدد الدفاع المدني السعودي على ضرورة عدم وضع أسطوانة الغاز بالقرب من الموقد ولا تحتفظ بأسطوانات الغاز الفارغة داخل المنزل، وكذلك استخدام الأنابيب والوصلات المعدنية بدلًا من الخراطيم المطاطية لوصل أسطوانة الغاز بالموقد.

ونصح الدفاع المدني السعودي بفحص الأنابيب المعدنية مع وصلاتها بين فترة وأخرى؛ لتتأكد أنها لا تسرب الغاز وأنها غير مشققة أو تالفة وإغلاق صمام الأسطوانة قبل الخروج من المنزل، وعدم إشعال أعواد الثقاب أو السجائر ولاتشغل المفاتيح الكهربائية وتهوية المكان عند شم رائحة غاز متسرب.

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