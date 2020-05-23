«تجارة عسير» تنفذ 1250 جولة على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد

نفذت الفرق الرقابية بتجارة منطقة عسير 1250 جولة على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحلات الملابس ومستلزمات العيد، ومحلات بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات.

جاء ذلك خلال الفترة من 20ـ 27 رمضان؛ حيث يكثر إقبال المستهلكين على تلك المنافذ مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وتهدف هذه الجولات للتأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية، وتقديم خدماتها للمستهلكين، في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، وكذلك الوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

وقامت الفرق الرقابية بمنطقة عسير خلال هذه الجولات بضبط 22 مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما أظهرت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي؛ من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.

ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق «بلاغ تجاري».

على الرابط : ، أو عبر مركز البلاغات على الرقم (1900)، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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