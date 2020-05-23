ضبط 22 مخالفة.. واتخاذ الإجراءات النظامية ضد أصحابها..
نفذت الفرق الرقابية بتجارة منطقة عسير 1250 جولة على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحلات الملابس ومستلزمات العيد، ومحلات بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات.
جاء ذلك خلال الفترة من 20ـ 27 رمضان؛ حيث يكثر إقبال المستهلكين على تلك المنافذ مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وتهدف هذه الجولات للتأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية، وتقديم خدماتها للمستهلكين، في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، وكذلك الوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.
وقامت الفرق الرقابية بمنطقة عسير خلال هذه الجولات بضبط 22 مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما أظهرت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي؛ من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.
ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق «بلاغ تجاري».
على الرابط : ، أو عبر مركز البلاغات على الرقم (1900)، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.
اقرأ أيضًا :
شرطة الرياض تطيح بمقيمَيْن انتحلا صفة «ممارس صحي» وادَّعَيَا توفير لقاح كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر «تجارة عسير» تنفذ 1250 جولة على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.