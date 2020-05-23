عبر موقعها الإلكتروني
دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المستفيدين إلى التعرف على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية المرخصة والمسجلة لديها من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقعها الإلكتروني:
وفى وقت سابق وجهت الهيئة جميع مقدمي خدمات التوصيل عبر تلك المنصات الإلكترونية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
كما شددت الهيئة على مقدمي الخدمات ضرورة القيام بفحص درجة حرارة مناديبها يوميًّا، والتحقق من سلامتهم، والتأكيد على المناديب بضرورة تطهير اليدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر، إضافة إلى عدم المصافحة وتسليم الطلبات على بعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني.
وتكثف هيئة الاتصالات من عملياتها الرقابية والتفتيشية لجميع مقدمي الخدمات للوقوف على مدى التزامهم بالتدابير الوقائية، وتقوم باتخاذ الإجراءات النظامية ضد جميع المخالفين.
اقرأ ايضا :
«هيئة الاتصالات» توقف شركة «ناقل» عن استقبال أي طلبات جديدة للأفراد
«هيئة الاتصالات» توقف شركة «سمسا» عن تقديم أي خدمات بريدية للأفراد
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الاتصالات تدعو المستفيدين للتعرف على تطبيقات التوصيل المسجلة لديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.