كيف تبدأ مشروعًا صناعيًا ناجحًا؟ .. صندوق التنمية الصناعية يجيب

أوضح صندوق التنمية الصناعية الخطوات الرئيسة للبدء في مشروع صناعي، مشيرًا إلى كيفية إعداد دراسة الجدوى والدراسة التسويقية والدعم المقدم من الحكومة.

وأكد صندوق التنمية الصناعية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن رحلة إنشاء مصنع جديد تمر بعدة خطوات تبدأ بالتفكير والتخطيط لذلك من الأفضل اختيار الفكرة التي تسد احتياجات السوق ومتماشية مع توجهات المملكة.

خطوات تنفيذ مشروع صناعي من صندوق التنمية الصناعية

وتتمثل الخطوة الثانية في دراسة جدوى المشروع، إذ أوضح صندوق التنمية الصناعية أنه يجب النظر إلى الجانب الفني في المشروع وتحديد احتياجاته الرأسمالية ودراسة الجانب التسويقي وتحديد حجم العرض والطلب والسعر المقترح للمنتج ثم حول المعطيات الفنية والتسويقية إلى معطيات يسهل تحليلها.

أما الخطوة الثالثة فهي التنفيذ وتبدأ بمرحلة الإعداد وخلالها يجب وضع جدول زمني للمشروع واستخراج التراخيص المطلوبة وتوقيع العقود وتوفير التمويل اللازم، وفقًا لصندوق التنمية الصناعية.

وفي مرحلة الإنشاء، حاول أن تحصل على الموقع المناسب وجهز الألات وركبها، وفي مرحلة التشغيل أبدأ بالتشغيل التجريبي ووفر رأس المال العامل ونفذ خطتك التسويقية، وفقًا لصندوق التنمية الصناعية.

إعداد دراسة الجدوى من صندوق التنمية الصناعية

في السياق ذاته، أوضح صندوق التنمية الصناعية أن دراسة الجدوى توضح الأهداف والاحتياجات وتركز على دراسة السوق وحجم المنافسة والفرص المتاحة والبحث عن ميزة تنافسية ثم دراسة المنافسين في المنطقة الجغرافية التي يغطيها المشروع.

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وفي خطة التشغيل لابد أن يكون واضحًا فيها العمليات ورحلة المنتج وفريق العمل والمهام المتوقعة، والدخل المتوقع من خلال توقع المصروفات ووضع السوق، وفقًا لصندوق التنمية الصناعية.

الدعم الحكومي من صندوق التنمية الصناعية

في سياق متصل أكد صندوق التنمية الصناعية عبر حسابه أن الدعم الحكومي للمشروعات الصناعية ليس مقتصرًا فقط على الدعم المالي إنما يمتد إلى تخصيص أراض صناعية بأسعار رمزية ومصانع جاهزة.

وكذلك تقديم خدمات البنية التحتية للمستثمرين وخدمات الكهرباء والماء والاتصالات والخدمات الطبية الأساسية وتوفير مخازن وسكن للعمال، وفقًا لصندوق التنمية الصناعية.

ومن الجهات الحكومية التي توفر الدعم لأصحاب المشروعات الصناعية، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وومدينة الملك سلمان للطاقة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وفقًا لصندوق التنمية الصناعية.

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