خادم الحرمين يتلقى تهاني العيد من رئيس مصر وملك الأردن وولي عهد الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً- مساء أمس الجمعة- من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قدّم خلاله التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وبادل خادم الحرمين الشريفين رئيس مصر التهنئة بهذه المناسبة السعيدة ، سائلًا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

Advertisements

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك الأردن، على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلًا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالمزيد من النماء والخيرات.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيضًا، اتصالًا هاتفيًا، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وبادله الملك التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا المولى سبحانه وتعالى، أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالتقدم والازدهار.