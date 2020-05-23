بالفيديو والصور.. تعرف على «عيدية» ابن الشهيد الحارثي لزملاء والده

«لقد كان أبي بطلًا من أبطال الوطن فرحل إلى البارئ فاذكروه بدعوة.. أنتم رمز الوطن».. بهذه الكلمات وجه الطفل عادل نجل البطل عبدالله الحارثي، الذي توفي العام الماضي أثناء قيامه بواجبه، رسالة لزملاء والده، مشيدًا بتضحياتهم في سبيل الله ثم الوطن، داعيًا إياهم لتذكر والده والدعاء له.

الطفل قرر توزيع عيدية العيد لزملاء والده، وهي مبادرة قدمها لجميع النقاط الأمنية في الحوية شمال الطائف.

والتقط الطفل صورًا مع زملاء والده من رجال الشرطة، الذين رحبوا بمبادرته داعين الله أن يرحم والده.