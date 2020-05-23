الطفل قرر توزيعها بجميع النقاط الأمنية في الحوية..
«لقد كان أبي بطلًا من أبطال الوطن فرحل إلى البارئ فاذكروه بدعوة.. أنتم رمز الوطن».. بهذه الكلمات وجه الطفل عادل نجل البطل عبدالله الحارثي، الذي توفي العام الماضي أثناء قيامه بواجبه، رسالة لزملاء والده، مشيدًا بتضحياتهم في سبيل الله ثم الوطن، داعيًا إياهم لتذكر والده والدعاء له.
الطفل قرر توزيع عيدية العيد لزملاء والده، وهي مبادرة قدمها لجميع النقاط الأمنية في الحوية شمال الطائف.
والتقط الطفل صورًا مع زملاء والده من رجال الشرطة، الذين رحبوا بمبادرته داعين الله أن يرحم والده.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. تعرف على «عيدية» ابن الشهيد الحارثي لزملاء والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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