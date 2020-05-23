«عمل الرياض» يكثِّف حملاته على المنشآت والمستودعات لمنع الاستغلال

ضبط 7 مخالفات لنظام الإقامة.. وأخرى تخص تخزين المواد الغذائية الفاسدة
واصل مكتب «عمل الرياض»، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، حملاته على المنشآت والمستودعات في أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الراهنة.
وأسفرت الحملات المنفذة خلال هذا الأسبوع عن ضبط (7) مخالفات لنظام العمل والإقامة، إلى جانب مخالفات أخرى تخص المباني والوحدات السكنية والمزارع، التي استخدمت لصناعة وتخزين المواد الغذائية الفاسدة. وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهة.
وشارك مكتب العمل، في هذه الحملات، كل من وزارتي الصحة والتجارة، وأمانة منطقة الرياض والضبط الميداني، والدفاع المدني، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
وذكر مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبد الكريم عسيري، أن هذه الحملات تأتي امتدادًا للجولات الرقابية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الراهنة.
وأكد عسيري، استمرار الحملات؛ للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.
وشدد عسيري، على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، سواء الشركات والمؤسسات أو الأفراد؛ وفقًا للقرارات الوزارية، مهيبًا بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة، والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.
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