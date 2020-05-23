السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يعرب ⁦‪عن حزنه إزاء تحطم طائرة ركاب مدنية في كراتشي



الأمم المتحدة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ⁦‪عن حزنه العميق إزاء الأخبار المروعة التي أفادت بتحطم طائرة ركاب مدنية في كراتشي‬⁩ بجمهورية باكستان الإسلامية‬⁩، عشية عيد الفطر المبارك‬⁩.

وقال غوتيريش، إن أفكاره ومشاعره مع كل المتضررين وعائلات أولئك الذين فقدوا حياتهم جراء هذه الحادثة المؤلمة.

// انتهى //

01:53ت م

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