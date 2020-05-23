السعودية اليوم / أمانة تبوك تُكثف جولاتها الرقابية في آخر أيام شهر رمضان المبارك



تبوك 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

ضاعفت أمانة منطقة تبوك أعمالها الرقابية والوقائية على جميع محلات المواد الغذائية والحلويات والمخابز والملاحم، وأسواق النفع العام ، في أواخر أيام شهر رمضان المبارك ، وتستعد للعيد يإجراءات وقائية عالية لحماية المواطنين والمقيمين من خطر

وكثفت الأمانة جميع أعمال الرقابة الميدانية على المحلات والأسواق التجارية خلال الفترة الحالية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وسلامة الغذاء والمنتجات والتزام البائعين وأصحاب المحلات بتطبيق الاشتراطات الصحية في الأسواق التجارية والمسالخ وأسواق النفع العام بارتداء الكمامات والقفازات وتوفر المعقمات وأجهزة قياس درجة الحرارة للباعة والمتسوقين، مع الحرص على تكثيف عمليات الفحص على جميع المنتجات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لجعل البيئة آمنة وسليمة.

كما كثفت الفرق الميدانية عملها داخل المسالخ، للتأكد من سلامة المذبوحات وسلامة الأدوات المستخدمة ودعمها بالأطباء البيطريين والجزارين مع التأكيد على إتلاف الأعضاء غير الصالحة للأكل أثناء الفحص.

وعملت الأمانة على مراقبة سائقي إيصال الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة ، مؤكدةً حرصها على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم، من خلال تعاون الجهات المعنية والحفاظ على سلامة الجميع .

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تبوك 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسضاعفت أمانة منطقة تبوك أعمالها الرقابية والوقائية على جميع محلات المواد الغذائية والحلويات والمخابز والملاحم، وأسواق النفع العام ، في أواخر أيام شهر رمضان المبارك ، وتستعد للعيد يإجراءات وقائية عالية لحماية المواطنين والمقيمين من خطر فيروس كورونا المستجد وكثفت الأمانة جميع أعمال الرقابة الميدانية على المحلات والأسواق التجارية خلال الفترة الحالية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وسلامة الغذاء والمنتجات والتزام البائعين وأصحاب المحلات بتطبيق الاشتراطات الصحية في الأسواق التجارية والمسالخ وأسواق النفع العام بارتداء الكمامات والقفازات وتوفر المعقمات وأجهزة قياس درجة الحرارة للباعة والمتسوقين، مع الحرص على تكثيف عمليات الفحص على جميع المنتجات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لجعل البيئة آمنة وسليمة.كما كثفت الفرق الميدانية عملها داخل المسالخ، للتأكد من سلامة المذبوحات وسلامة الأدوات المستخدمة ودعمها بالأطباء البيطريين والجزارين مع التأكيد على إتلاف الأعضاء غير الصالحة للأكل أثناء الفحص.وعملت الأمانة على مراقبة سائقي إيصال الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة ، مؤكدةً حرصها على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم، من خلال تعاون الجهات المعنية والحفاظ على سلامة الجميع .// انتهى //00:45ت م0195

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