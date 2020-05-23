السعودية اليوم / "واس" تتابع جهود رجال الأمن في مركز شعبة نصاب بالحدود الشمالية والتزام أفراد المجتمع بأمر منع التجول



رفحاء 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

تواصل الجهات الأمنية في مركز شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية مهامها في تطبيق منع التجول، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من خطر جائحة

وتابعت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

00:41ت م

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رفحاء 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واستواصل الجهات الأمنية في مركز شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية مهامها في تطبيق منع التجول، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من خطر جائحة فيروس كورونا المستجد وتابعت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" الحضور الأمني بمركز شعبة نصاب وقت أمر منع التجول في الشوارع وعلى طريق الشمال الدولي المار بها، في ظل استشعار السكان بعِظم المسؤولية والمكوث في المنازل في وقت منع التجول، حفاظاً على السلامة والصحة.// انتهى //00:41ت م0193

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