السعودية اليوم / بلدية وادي الدواسر تُصادر 20 طناً من الخضار والفواكه خلال شهر رمضان



وادي الدواسر 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

صادرت بلدية محافظة وادي الدواسر خلال شهر رمضان حمولة 3 شاحنات محملة بأسمدة الدواجن غير المعالجة، بعد رصدها في أثناء دخولها للمحافظة ، حيث تم تطبيق النظام بحق المخالفين وتحرير الغرامة المالية النظامية بحق قائدي تلك الشاحنات ، وطالبت البلدية من مستخدمي سماد الدواجن غير المعالجة بضرورة الابتعاد عنه وعدم استخدامه لما يمثله من ضرر جسيم على الصحة العامة .

كما صادرت البلدية خلال شهر رمضان أكثر من 20 طناً من الخضار والورقيات والحبحب والشمام غير الصالحة وطناً من عجينة السمبوسك لعدم وجود ترخيص ، وعدم توفر الاشتراطات الصحية ، وإيقاف مركبتين توزعان الحبحب والشمام غير الصالح داخل الأحياء ، ومصادرة حمولة شاحنة من العصائر لسوء عملية الحفظ ، ومصادرة كمية من اللحوم محفوظة لدى عمال إحدى المسالخ بمقر سكنهم ، وإغلاق محل بيع معسل وتنباك مُصنع محلياً ، ومصادرة كمية من البطاطس والبصل تُعبى لدى إحدى العمالة في منزله ، وإغلاق ملحمتين لوجود ذبائح مجهولة المصدر، وصادرت ذبائح هزيلة لدى أحد المسالخ ، وتم تطبيق النظام بحق الجميع .

كما أسهمت البلدية خلال هذا الشهر في تسكين العمال بمنشأتها وفي المدارس ، وتعقيم وتطهير الصرافات والمراكز الصحية ومقار الأجهزة الأمنية والجمعيات الخيرية والاستمرار في صيانة أعمدة الإنارة ، ومتابعة المشاريع تحت التنفيذ ، وإزالة المخلفات من الأحياء ، وتجميل الحدائق.

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