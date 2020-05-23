السعودية | حادث مؤلم.. إنقاذ طفل سقط بين خزان خرساني وسور بعمق ٣ أمتار

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حادث مؤلم.. إنقاذ طفل سقط بين خزان خرساني وسور بعمق ٣ أمتار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة القريات مساء اليوم الجمعة من إنقاذ طفل سقط بين خزان خرساني وسور بعمق ٣ أمتار . أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة القريات باشرت بلاغاً عبارة عن حادث سقوط طفل يبلغ من العمر ١٠ سنوات بين خزان خرساني وسور بعمق ٣ أمتار وتم إخراجه ولله الحمد وجرى نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى للإطمئنان عليه.

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