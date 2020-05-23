شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تُعزي الرئيس الباكستاني في ضحايا تحطم الطائرة والان نبدء بالتفاصيل
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في مدينة كراتشي، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية باكستان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية باكستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في مدينة كراتشي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".
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