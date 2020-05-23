العثور على مفقودة المدينة المنورة الطفلة “مسك”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 23 مايو 2020 12:14 صباحاً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 172 زيارة

تداول مغردون مقطع فيديو أظهر العثور على طفلة المدينة المنورة “مسك” التي فُقدت صباح اليوم الجمعة وعمرها سنتان، فيما ظهرت الفرحة على أشخاص تجمعوا عند منزل والدها.

وأظهر المقطع رجلين من رجال الدفاع المدني يحمل أحدهما الطفلة بين يديه وسُمع صوته يقول “وين أبوها”، وسط سعادة الحاضرين وهم كُثر، وتصفيق بعضهم وعبارات “حمدا لله على السلامة”.

يُذكر أن هاشتاق فقدان الطفلة مسك من منزلها اليوم في الـ7 صباحًا في حي أبو كبير بالمدينة المنورة، تدوول اليوم مع صورة لها ومعلومات عن وسيلة التواصل مع والدها لمن يعثر عليها.