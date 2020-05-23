، "الزكاة" تدعو المنشآت إلى تطبيق النسبة الجديدة من القيمة المضافة "الـ15 %" من أول يوليو ،

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نفَّذت الهيئة العامة للزكاة والدخل حملة تفتيشية على نطاق واسع من المحال التجارية في قطاع التجزئة؛ وذلك بهدف التأكد من التزام أصحاب المحال بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وعدم تطبيق النسبة المحدثة للضريبة قبل موعدها المحدد.
وتفصيلاً، بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها «الزكاة والدخل» بالتعاون مع وزارة التجارة 1335 زيارة، شاركت فيها جميع فروع الهيئة في مناطق المملكة العربية السعودية منذ إعلان رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري.
وبلغ عدد المحال التجارية التي سُجّلت في حقها مخالفات ضريبية 421 محلاً، تنوعت مخالفاتها بين عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبية، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة.
ودعت الهيئة أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالموعد المحدد لتطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة 15 % على السلع والخدمات بدءًا من مطلع شهر يوليو المقبل، مؤكدة استمرار حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في السعودية.
وجددت الهيئة دعوتها لجميع المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة تبادر إلى تطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة قبل موعدها المحدد، من خلال الموقع الرسمي للهيئة (GAZT.GOV.SA)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل أصدرت دليلاً إرشاديًّا للأحكام الانتقالية المتعلقة بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15 %، ويمكن لجميع المكلفين الاطلاع عليه، وذلك بالدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة.
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 12:14 AM
نفَّذت 1335 زيارة تفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية وسجَّلت مخالفات على 421 محلاً
نفَّذت الهيئة العامة للزكاة والدخل حملة تفتيشية على نطاق واسع من المحال التجارية في قطاع التجزئة؛ وذلك بهدف التأكد من التزام أصحاب المحال بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وعدم تطبيق النسبة المحدثة للضريبة قبل موعدها المحدد.
وتفصيلاً، بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها «الزكاة والدخل» بالتعاون مع وزارة التجارة 1335 زيارة، شاركت فيها جميع فروع الهيئة في مناطق المملكة العربية السعودية منذ إعلان رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري.
وبلغ عدد المحال التجارية التي سُجّلت في حقها مخالفات ضريبية 421 محلاً، تنوعت مخالفاتها بين عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبية، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة.
ودعت الهيئة أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالموعد المحدد لتطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة 15 % على السلع والخدمات بدءًا من مطلع شهر يوليو المقبل، مؤكدة استمرار حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في السعودية.
وجددت الهيئة دعوتها لجميع المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة تبادر إلى تطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة قبل موعدها المحدد، من خلال الموقع الرسمي للهيئة (GAZT.GOV.SA)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل أصدرت دليلاً إرشاديًّا للأحكام الانتقالية المتعلقة بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15 %، ويمكن لجميع المكلفين الاطلاع عليه، وذلك بالدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة.
، "الزكاة" تدعو المنشآت إلى تطبيق النسبة الجديدة من القيمة المضافة "الـ15 %" من أول يوليو ،
المصدر : الخليج 365
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