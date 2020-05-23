، إغلاق 181 محلاً بـ"باب مكة" بجدة لعدم تقيُّدها بالاشتراطات الاحترازية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لحين تصحيح أوضاعها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها

أغلقت بلدية جدة التاريخية التابعة لوكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة 181 محلاً تجاريًّا بباب مكة بمنطقة جدة التاريخية؛ وذلك لتصحيح أوضاعها، واستكمال الإجراءات النظامية حيالها؛ وذلك بعد رصد كثافة مرتادي هذه المحال والتجمعات مع عدم الالتزام بالاشتراطات الاحترازية، إثر حملة مدعومة بفريق أمني من شرطة محافظة جدة، وبالاشتراك مع إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، التي أتلفت طنًّا من اللحوم بالسوق الشعبي في باب مكة لوجود لحوم مجهولة المصدر، وسوء نظافة المحال، ورداءة معدات الملاحم، وسوء الحفظ، إضافة لوجود لحوم تظهر عليها علامات التلف والفساد.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، حرص الأمانة على تقديم خدماتها لسكان محافظة جدة كافة، وكذلك الرقابة المستمرة لهذه الأسواق.

وأشار إلى أن أمانة محافظة جدة تعمل على تكثيف جهودها على الأسواق للتأكد من سلامة الغذاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والحماية من انتشار العدوى. مؤكدًا حرص الأمانة على أمن وسلامة وصحة السكان، وعدم التهاون بها.

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