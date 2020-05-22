شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على طفلة مفقودة وإعادتها لذويها في المدينة والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من العثور على طفلة مفقودة تبلغ من العمر سنة ونصف، في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، إثر بلاغ من أسرتها، وذلك بمشاركة أحد الفرق التطوعية، وقد أجريت الفحوصات الطبية المناسبة للطفلة، وإعادتها لأسرتها سالمة ولله الحمد.

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