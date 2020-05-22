شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 698 ضمن مبادرة «تطعيم الأطفال المتأخرين في منازلهم» بنجران والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت صحة نجران أن المبادرة التي استمرت ثلاثة أسابيع استفاد منها 698 طفلاً وطفلة، وجرى تطعيمهم عبر أربعة فرق تطوعية يعمل بها مختلف الكوادر الصحية من أطباء وممرضين وممارسين صحيين.
وقدمت الفرق التطوعية شرحاً عن أهمية التطعيمات، وأن أخذها في وقتها المحدد يسهم في تقوية جهاز المناعة لدى الأطفال وضمان سلامتهم وحمايتهم من الأمراض المعدية ومضاعفاتها الخطيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تطعيم 698 ضمن مبادرة «تطعيم الأطفال المتأخرين في منازلهم» بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.