شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 698 ضمن مبادرة «تطعيم الأطفال المتأخرين في منازلهم» بنجران والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت الشؤون الصحية بمنطقة نجران ممثلة في مستشفى الولادة والأطفال، أمس، المبادرة التطوعية، "تطعيم الأطفال المتأخرين في منازلهم".

وأوضحت صحة نجران أن المبادرة التي استمرت ثلاثة أسابيع استفاد منها 698 طفلاً وطفلة، وجرى تطعيمهم عبر أربعة فرق تطوعية يعمل بها مختلف الكوادر الصحية من أطباء وممرضين وممارسين صحيين.

وقدمت الفرق التطوعية شرحاً عن أهمية التطعيمات، وأن أخذها في وقتها المحدد يسهم في تقوية جهاز المناعة لدى الأطفال وضمان سلامتهم وحمايتهم من الأمراض المعدية ومضاعفاتها الخطيرة.