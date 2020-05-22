شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم»: إعلان موعد «اختبار القدرات» بعد العيد والان نبدء بالتفاصيل

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إجراء اختبار القدرات العامة للطلاب في مرحلة القبول الجامعي لمن "لم يسبق له الاختبار أو اختبر مرة واحدة"، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان موعد التسجيل بعد العيد.

وقالت عبر "تويتر": "التزامًا من الهيئة بواجباتها حيال أبنائنا وبناتنا الطلبة في مرحلة القبول الجامعي، وبالتنسيق مع وزارة التعليم ستنفِّذ هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبار القدرات العامة لمن "لم يسبق له الاختبار أو اختبر مرة واحدة" وسيعلن موعد التسجيل بعد العيد".