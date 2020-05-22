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أمير المدينة يطمئن على صحة الطفلة «مسك»

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، اتصالًا هاتفيًا بوالد الطفلة مسك مناور الرويتعي، التي فقدت في أثناء خروجها من منزل أسرتها، واطمأن سموه خلال الاتصال على صحة الطفلة، مهنئاً والديها بعودتها سالمة ولله الحمد.

وأثنى سمو أمير منطقة المدينة المنورة على جهود رجال الأمن، وتفاعل الفرق التطوعية، معربًا سموه عن شكره وتقديره للجميع على ما قاموا به من جهود حتى العثور على الطفلة.

من جانبه، أعرب والد الطفلة عن شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على اتصاله واطمئنانه على صحة الطفلة.

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