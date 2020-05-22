شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يطمئن على صحة الطفلة «مسك» والان نبدء بالتفاصيل
وأثنى سمو أمير منطقة المدينة المنورة على جهود رجال الأمن، وتفاعل الفرق التطوعية، معربًا سموه عن شكره وتقديره للجميع على ما قاموا به من جهود حتى العثور على الطفلة.
من جانبه، أعرب والد الطفلة عن شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على اتصاله واطمئنانه على صحة الطفلة.
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