شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الداخلية» لـ«اليوم»: تصاريح التنقل للحالات الصحية الطارئة والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن تصاريح التنقل بين المدن خاصة مع دخول إجازة عيد الفطر تكون للحالات الصحية الضرورية. وقال في رده على تساؤل ”الخليج 365”، هل سجلتم تزايد فى أعداد المتقدمين لطلب تصاريح التنقل بين المدن خاصة مع دخول إجازة عيد الفطر؟ وما معايير القبول والرفض؟ خلال المؤتمر اليومي: «منصة تنقل فى وزارة الداخلية متاحة على مدار الساحة لتسجيل الحالات الصحية الضرورية، كذلك حالات الوفاة، بالتأكيد هناك زيادة فى طلبات التنقل، ولكن الأولوية للظروف الصحية الطارئة، ويتم قبول الطلب حال إرفاق ما يثبت الحالة».

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