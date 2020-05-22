شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس الوزراء بالعراق يصل الرياض والان نبدء بالتفاصيل

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنفط بالوكالة بجمهورية العراق الدكتور علي علاوي والوفد المرافق له إلى الرياض مساء اليوم. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان, ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف, ومندوب عن المراسم الملكية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس مجلس الوزراء بالعراق يصل الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.