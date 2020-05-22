، رابطة البريميرليغ تستعد لاستئناف الموسم.. وتطلب من الأندية العودة للتدريبات ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، عن ثقتها في إمكانية استئناف المسابقة في شهر يونيو المقبل، لكنها اعترفت أن إنهاء الموسم يعد أمراً محتملاً أيضاً.
وكشفت تقارير إعلامية أن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز طلبت من الأندية العودة إلى التدريبات الكاملة اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وذكرت صحيفة التايمز أن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز ستقدم استعراضاً بتقنية الفيديو لكل الأندية الأربعاء المقبل لإيضاح الخطوات الموضوعة ومدى سلامة استئناف المنافسة، وذلك لتبديد مخاوف اللاعبين، ولإقناعهم بالعودة إلى التدريبات الجماعية الكاملة.
وتأتي مطالب رابطة البريميرليغ في الوقت الذي يتزايد فيه عدد اللاعبين الرافضين لعودة التدريبات واستئناف الموسم.
وترى الرابطة أن عودة التدريبات الجماعية ستكون خطوة مهمة نحو الخطة الموضوعة لاستئناف الموسم منتصف يونيو المقبل.
وتتدرب أندية الدوري الإنكليزي الـ 20 في مجموعات صغيرة منذ يوم الثلاثاء الماضي، فيما قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للبطولة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إنهم يقومون بكل ما يستطيعون فعله من أجل توفير الأمان لكل المتخوفين.
وتبقت 92 مباراة في الموسم الحالي، والذي توقفت منافساته منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويتصدر ليفربول، الذي لم يتوج ببطولة الدوري منذ عام 1990، الدوري بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مع تبقي تسع جولات على نهاية المسابقة.
رابطة البريميرليغ تستعد لاستئناف الموسم.. وتطلب من الأندية العودة للتدريباتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-22
أعربت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، عن ثقتها في إمكانية استئناف المسابقة في شهر يونيو المقبل، لكنها اعترفت أن إنهاء الموسم يعد أمراً محتملاً أيضاً.
وكشفت تقارير إعلامية أن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز طلبت من الأندية العودة إلى التدريبات الكاملة اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وذكرت صحيفة التايمز أن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز ستقدم استعراضاً بتقنية الفيديو لكل الأندية الأربعاء المقبل لإيضاح الخطوات الموضوعة ومدى سلامة استئناف المنافسة، وذلك لتبديد مخاوف اللاعبين، ولإقناعهم بالعودة إلى التدريبات الجماعية الكاملة.
وتأتي مطالب رابطة البريميرليغ في الوقت الذي يتزايد فيه عدد اللاعبين الرافضين لعودة التدريبات واستئناف الموسم.
وترى الرابطة أن عودة التدريبات الجماعية ستكون خطوة مهمة نحو الخطة الموضوعة لاستئناف الموسم منتصف يونيو المقبل.
وتتدرب أندية الدوري الإنكليزي الـ 20 في مجموعات صغيرة منذ يوم الثلاثاء الماضي، فيما قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للبطولة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إنهم يقومون بكل ما يستطيعون فعله من أجل توفير الأمان لكل المتخوفين.
وتبقت 92 مباراة في الموسم الحالي، والذي توقفت منافساته منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويتصدر ليفربول، الذي لم يتوج ببطولة الدوري منذ عام 1990، الدوري بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مع تبقي تسع جولات على نهاية المسابقة.
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
11:50 PM
أعربت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، عن ثقتها في إمكانية استئناف المسابقة في شهر يونيو المقبل، لكنها اعترفت أن إنهاء الموسم يعد أمراً محتملاً أيضاً.
وكشفت تقارير إعلامية أن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز طلبت من الأندية العودة إلى التدريبات الكاملة اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وذكرت صحيفة التايمز أن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز ستقدم استعراضاً بتقنية الفيديو لكل الأندية الأربعاء المقبل لإيضاح الخطوات الموضوعة ومدى سلامة استئناف المنافسة، وذلك لتبديد مخاوف اللاعبين، ولإقناعهم بالعودة إلى التدريبات الجماعية الكاملة.
وتأتي مطالب رابطة البريميرليغ في الوقت الذي يتزايد فيه عدد اللاعبين الرافضين لعودة التدريبات واستئناف الموسم.
وترى الرابطة أن عودة التدريبات الجماعية ستكون خطوة مهمة نحو الخطة الموضوعة لاستئناف الموسم منتصف يونيو المقبل.
وتتدرب أندية الدوري الإنكليزي الـ 20 في مجموعات صغيرة منذ يوم الثلاثاء الماضي، فيما قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للبطولة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إنهم يقومون بكل ما يستطيعون فعله من أجل توفير الأمان لكل المتخوفين.
وتبقت 92 مباراة في الموسم الحالي، والذي توقفت منافساته منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويتصدر ليفربول، الذي لم يتوج ببطولة الدوري منذ عام 1990، الدوري بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مع تبقي تسع جولات على نهاية المسابقة.
، رابطة البريميرليغ تستعد لاستئناف الموسم.. وتطلب من الأندية العودة للتدريبات ،
المصدر : الخليج 365
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