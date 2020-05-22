، المكسيك: إلغاء "الدوري الختامي" دون تحديد البطل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أ ف ب: وضعت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم حداً لبطولته "كلاوسورا" الجمعة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد من دون تتويج أي بطل.

ويضم الدوري المكسيكي بطولتين سنوياً، أبيرتورا (افتتاحية)، وكلاوسورا (ختامية)؛ حيث توقفت الأخيرة بسبب كوفيد-19 في العاشر من مارس الفائت، مع تبقي سبع مراحل على النهاية.

وجاء في بيان صادر عن الرابطة أن القرار اتُخذ "من أجل ضمان ألا يتأذى أحد في عائلة كرة القدم من لاعبين، مدربين، مسؤولين، حكام، مشجعين أو صحافيين".

ولم يحدد البيان أي موعد جديد لبطولة أبيرتورا؛ حيث ذكر البيان أن "توجيهات وزارة الصحة ستحدد الموعد".

ويأتي هذا القرار بعد يوم على إعلان نادي سانتوس لاجونا إصابة ثمانية لاعبين في صفوفه؛ ما شكل نكسة لإمكانية استئناف المنافسات.

وسبق للرابطة أن أعلنت في منتصف أبريل أنها ستعلّق الهبوط والصعود في الدرجتين الأولى والثانية للأعوام الخمسة المقبلة؛ من أجل ضمان استمرارية الأندية.فيروس كورونا الجديد