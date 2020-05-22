، بتوجيه من أمير عسير.. منفذ "نصاب" ببلقرن جاهز لمواجهة كورونا‎ ،

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بتوجيه من الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، أنهت بلدية بلقرن إنشاء وإنجاز منفذ عقبة "نصاب" خلال زمن قياسي لم يتجاوز الـ7 أيام، وذلك بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وبإشراف مباشر من رئيس بلدية محافظة بلقرن أحمد بن عوض البارقي.
وتفصيلاً، أخذت البلدية بجميع طواقمها على عاتقها إنجاز المنفذ خلال وقت قياسي وعملت جاهدة على تهيئته بالشكل المناسب وفق أعلى معايير الجودة ومقاييس الدقة والسلامة.
وتشرف بلدية بلقرن بشكل مباشر على توفير كافة وسائل الأمان الصحي في المنفذ لرجال الأمن، والممارسين الصحيين وتجري عمليات تعقيم المنفذ بشكل دوري.
ويذكر أن منفذ (نصاب) يقع في الجهة الغربية من محافظة بلقرن ويربط منطقة عسير بمنطقة مكة المكرمة ويعد من أهم الطرق الرابطة بين تهامة العرضيتين والسراة والساحل الغربي.
بتوجيه من أمير عسير.. منفذ "نصاب" ببلقرن جاهز لمواجهة كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-22
بتوجيه من الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، أنهت بلدية بلقرن إنشاء وإنجاز منفذ عقبة "نصاب" خلال زمن قياسي لم يتجاوز الـ7 أيام، وذلك بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وبإشراف مباشر من رئيس بلدية محافظة بلقرن أحمد بن عوض البارقي.
وتفصيلاً، أخذت البلدية بجميع طواقمها على عاتقها إنجاز المنفذ خلال وقت قياسي وعملت جاهدة على تهيئته بالشكل المناسب وفق أعلى معايير الجودة ومقاييس الدقة والسلامة.
وتشرف بلدية بلقرن بشكل مباشر على توفير كافة وسائل الأمان الصحي في المنفذ لرجال الأمن، والممارسين الصحيين وتجري عمليات تعقيم المنفذ بشكل دوري.
ويذكر أن منفذ (نصاب) يقع في الجهة الغربية من محافظة بلقرن ويربط منطقة عسير بمنطقة مكة المكرمة ويعد من أهم الطرق الرابطة بين تهامة العرضيتين والسراة والساحل الغربي.
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
11:38 PM
البلدية قامت بتهيئته وفق أعلى معايير الجودة ومقاييس الدقة والسلامة
بتوجيه من الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، أنهت بلدية بلقرن إنشاء وإنجاز منفذ عقبة "نصاب" خلال زمن قياسي لم يتجاوز الـ7 أيام، وذلك بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وبإشراف مباشر من رئيس بلدية محافظة بلقرن أحمد بن عوض البارقي.
وتفصيلاً، أخذت البلدية بجميع طواقمها على عاتقها إنجاز المنفذ خلال وقت قياسي وعملت جاهدة على تهيئته بالشكل المناسب وفق أعلى معايير الجودة ومقاييس الدقة والسلامة.
وتشرف بلدية بلقرن بشكل مباشر على توفير كافة وسائل الأمان الصحي في المنفذ لرجال الأمن، والممارسين الصحيين وتجري عمليات تعقيم المنفذ بشكل دوري.
ويذكر أن منفذ (نصاب) يقع في الجهة الغربية من محافظة بلقرن ويربط منطقة عسير بمنطقة مكة المكرمة ويعد من أهم الطرق الرابطة بين تهامة العرضيتين والسراة والساحل الغربي.
، بتوجيه من أمير عسير.. منفذ "نصاب" ببلقرن جاهز لمواجهة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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