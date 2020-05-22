شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على الطفلة السعودية المفقودة (مسك).. ومفاجأة بشأن المكان الذي كانت فيه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختفت طفلت سعودية، تبلغ من العمر سنتين في المدينة المنورة، صباح اليوم الجمعة، بعد خروجها من المنزل في حي آبار علي؛ وأكدت أسرتها أنها لا تعاني من أي مرض.

قد يهمك أيضًا:

العثور على الطفلة السعودية المفقودة (مسك).. ومفاجأة بشأن المكان الذي كانت فيه!

بشرى سارة عـاجلة : أول دولة عربية تقرر استئناف الدراسة وفتح المساجد والمقاهي والفنادق

عاجل : هذه الدول العربية تعلن تعذر رؤية هلال شوال

أبناء خاشقجي يعلنون العفو عن قتلة والدهم.. والCNN تكشف تفاصيل الدية التي حصلوا عليها

عاجل : فلكي سعودي يحدد موعد عيد الفطر

عاجل : الصحة السعودية تسجل رقمُا قياسيُا لعدد المتعافين من كورونا اليوم الجمعة

Advertisements

محمد بن سلمان يطلبه حيًا أو ميتًا.. تعرف على الضابط السعودي المثير للجدل

الاشتباه بإصابة رئيس دولة إسلامية بفيروس كورونا.. شاهد من يكون؟

الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن فاعلية دواء ترامب “السحري” لعلاج كورونا

في آخر التطورات، كشفت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة، مساء اليوم ، أنها عثرت على الطفلة السعودية المفقودة «مسك مناور» ، في منزل مهجور بعد ساعات من البحث المتواصل عنها، فيما قالت شقيقتها إنها بصحة جيدة الآن.

وأوضح قريب الطفلة، أنه تم البحث عنها في أماكن متفرقة من الحي، وتم التقدم ببلاغ لدى شرطة العزيزية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للطفلة في وقت سابق اليوم، وكانت ترتدي الملابس الموجودة في الصورة قبل اختفائها.