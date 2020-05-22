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عدن - ياسمين التهامي - قررت أول دولة عربية إعادة فتح المساجد والمقاهي والمطاعم والفنادق، في 4 يونيو المقبل، كما قررت إلزام المواطنين بوضع الأقنعة في 14 يونيو وزيادة جميع الإجراءات الإحترازية كالتباعد الإجتماعي والنظافة ، مشيرة إلى العمل حالياً على وضع ضوابط للعمل بالمنشآت السياحية . قد يهمك أيضًا: العثور على الطفلة السعودية المفقودة (مسك).. ومفاجأة بشأن المكان الذي كانت فيه! بشرى سارة عـاجلة : أول دولة عربية تقرر استئناف الدراسة وفتح المساجد والمقاهي والفنادق عاجل : هذه الدول العربية تعلن تعذر رؤية هلال شوال أبناء خاشقجي يعلنون العفو عن قتلة والدهم.. والCNN تكشف تفاصيل الدية التي حصلوا عليها عاجل : فلكي سعودي يحدد موعد عيد الفطر Advertisements عاجل : الصحة السعودية تسجل رقمُا قياسيُا لعدد المتعافين من كورونا اليوم الجمعة محمد بن سلمان يطلبه حيًا أو ميتًا.. تعرف على الضابط السعودي المثير للجدل الاشتباه بإصابة رئيس دولة إسلامية بفيروس كورونا.. شاهد من يكون؟ الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن فاعلية دواء ترامب “السحري” لعلاج كورونا وأعلنت الحكومة التونسية أنه يمكن تعديل القرارات وفقاً للحالة الوبائية ، مشيرة إلى افتتاح المطاعم والمقاهي بنصف طاقتها الإستيعابية . وقررت استئناف الدراسة الجامعية في 8 يونيو والسماح للطلبة فقط بالتنقل بين المحافظات .

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