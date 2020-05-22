شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هذه الدول العربية تعلن تعذر رؤية هلال شوال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية اليوم الجمعة، أن غدا السبت هو المكمل لشهر رمضان، فيما سيكون يوم الأحد غرة شهر شوال، عقب تعذر رؤية الهلال فيها.

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والدول التي أعلنت حتى اللحظة هي، اليمن، السعودية، الكويت، قطر، الإمارات، تركيا، ماليزيا، أستراليا، الفليبين، اليابان، إندونيسيا.



إلى ذلك، أوضح مركز الفلك الدولي في وقت سابق، أنه سيحدث الاقتران المركزي (المحاق المركزي) يوم الجمعة 22 مايو في الساعة 17:39 بتوقيت غرينيتش.

وأضاف المركز، أن “رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤيته بالعين المجردة ستكون بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول إفريقيا وجنوب أوروبا وكندا.

وقال المركز: “رؤية الهلال يوم السبت ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى والجنوبية”.