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عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي السعودي محمد بن ردة الثقفي، أن يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان، ليكون الأحد أول أيام عيد الفطر.حسب ما نقل موقع سبق السعودي.

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عاجل : فلكي سعودي يحدد موعد عيد الفطر

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وقال الفكلي الثقفي، "حسب المعطيات والحسابات الفلكية لمنازل القمر فقد اتضح أن القمر يغرب قبل غروب الشمس في مرحلة المحاق مساء اليوم الجمعة، وسيتعذر ذلك لأنه لم تتم ولادة الهلال وتكون ولادته بعد الانتهاء من مرحلة الاقتران السطحي أو المركزي مع الشمس وذلك في الساعة 8:38 مساء حسب توقيت مكة المكرمة".

وبهذه المعطيات الفلكية، فإن غدا السبت هو المتمم لعدة شهر رمضان وفي مساء اليوم نفسه ستتضح رؤية الهلال بالعين المجردة أو الدرابيل والتلسكوبات بعد غروب الشمس، ويمكث في الأفق قرابة 43 دقيقة، ويكون يوم الأحد هو عيد الفطر المبارك. وفقا للفلكي السعودي محمد بن ردة الثقفي.