شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الصحة السعودية تسجل رقمُا قياسيُا لعدد المتعافين من كورونا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات 67719، فيما سجلت 13 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364. فيما تعافى 2963 وإجمالي المتعافين يتجاوز 39 ألفاً. قد يهمك أيضًا: العثور على الطفلة السعودية المفقودة (مسك).. ومفاجأة بشأن المكان الذي كانت فيه! بشرى سارة عـاجلة : أول دولة عربية تقرر استئناف الدراسة وفتح المساجد والمقاهي والفنادق عاجل : هذه الدول العربية تعلن تعذر رؤية هلال شوال أبناء خاشقجي يعلنون العفو عن قتلة والدهم.. والCNN تكشف تفاصيل الدية التي حصلوا عليها عاجل : فلكي سعودي يحدد موعد عيد الفطر Advertisements عاجل : الصحة السعودية تسجل رقمُا قياسيُا لعدد المتعافين من كورونا اليوم الجمعة محمد بن سلمان يطلبه حيًا أو ميتًا.. تعرف على الضابط السعودي المثير للجدل الاشتباه بإصابة رئيس دولة إسلامية بفيروس كورونا.. شاهد من يكون؟ الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن فاعلية دواء ترامب “السحري” لعلاج كورونا كما تم تسجيل 2562 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 36040. وتم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها أمس الخميس، إلى 633064 فحصاً في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 14980 عن يوم الأربعاء. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 65077، منها 28686 حالة نشطة، بينها 281 حالة حرجة في العناية المركزة، بحسب قناة العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : الصحة السعودية تسجل رقمُا قياسيُا لعدد المتعافين من كورونا اليوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.