أمانة العاصمة المقدسة تُفعّل «المساعد الذكي» للاستفادة من الخدمات البلدية

فعّلت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، خدمة «المساعد الذكي»، التي تتيح للعميل الاستفادة من الخدمات البلدية على مدار الساعة، ودون أي تدخل بشري.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات، المهندس نايف هوساوي، أن خدمة «المساعد الذكي»، التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة، تهدف إلى الارتقاء بالخدمات البلدية، وتعزيز فرص تبنيها لحلول الذكاء الاصطناعي.

وأوضح هوساوي، أنه من خلال « المساعد الذكي» يمكن تقديم مجموعة من الخدمات، مثل (الاستعلام عن رخص البناء بأنواعها، وإمكانية طباعتها، وخدمة الحفريات للمقاولين، وخدمة الإفصاح عن مساكن العمال، التي تم تدشينها مؤخرًا).

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وأضاف هوساوي، أن «هذه الحزمة من الخدمات تأتي كمرحلة أولى، وجارٍ تطوير وإضافة خدمات أخرى»، لافتًا إلى أنه «استفاد من خدمة المساعد الذكي ما يقارب ٢٣٠عميلًا».

يُشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى لتحسين وتطوير كل الخدمات التي تقدمها في جميع المجالات، وإيجاد حلول رقمية مبتكرة؛ تسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية٢٠٣٠.

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