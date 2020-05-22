1198جولة رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد بالمدينة المنورة

نفذت الفرق الرقابية بمنطقة المدينة المنورة، (1198) جولة رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحلات الملابس ومستلزمات العيد، ومتاجر الذهب والمجوهرات، فيما تم ضبط 133 مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونفذت هذه الجولات، خلال الفترة من 20 - 27 رمضان الجاري؛ حيث يكثر إقبال المستهلكين على هذه المنافذ مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، واستهدفت الفرق الرقابية التأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية، وتقديم خدماتها للمستهلكين في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقامت الفرق الرقابية بمنطقة المدينة المنورة خلال هذه الجولات بضبط 133 مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصًا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما أوضحت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.

ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق «بلاغ تجاري».

على الرابط مركز البلاغات على الرقم (1900)، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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