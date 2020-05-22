من بعد الفجر وحتى وقت دخولها ودون إقامة صلاة
إنفاذًا للتوجيه السامي الكريم أصدر وزير الشؤون الإسلامية «عبداللطيف آل الشيخ» تعميمًا للمؤذنين بترديد التكبيرات في يوم العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية في الجوامع والمساجد، من بعد صلاة الفجر وحتى دخول وقت صلاة العيد، مع التأكيد بعدم إقامة الصلاة وفقًا للإجراءات الاحترازية.
جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب وزارة الشؤون الإسلامية عبر تويتر مساء اليوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر عبر المكبرات الصوتية .. السماح لمؤذني الجوامع والمساجد في المملكة بترديد تكبيرات العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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