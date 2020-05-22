شرطة مكة: الإطاحة بعصابة إجرامية احتالت على المواطنين والمقيمين لجمع الأموال لمصلحة شخص خارج المملكة

ألقت شرطة منطقة مكة القبض على عصابة إجرامية مكونة من سبعة أشخاص قاموا بالاحتيال على المواطنين والمقيمين لجمع الأموال لمصلحة شخص خارج المملكة.

جاء ذلك حسبما صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي.

وذكر الغامدي أن أفراد العصابة بينهم (5) خمسة من الجنسية اليمنية ومواطن ومواطنة.

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وأوضح الغامدي أن الموقوفين قاموا بالمشاركة في الاحتيال على المواطنين والمقيمين لجمع أموال منهم لمصلحة شخص يقيم خارج المملكة.

وأشار الغامدي إلى أن الشخص المقيم خارج المملكة ينتحل صفة أحد المسؤولين بالمملكة ويقوم بترويج رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطلب فيها التبرع ماليًا، موهمًا ضحاياه أنها لحالات إنسانية مستغلًا انتحاله لصفة المسؤول.

وأكد الغامدي أنه جرى إيقافهم وضبط الأموال التي تمكنوا من جمعها من الاحتيال، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.