الأحد.. أول أيام عيد الفطر في السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية

أعلنت المملكة اليوم الجمعة أن غدًا السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك ثلاثين يومًا، وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وجاء ذلك في بيان صادر عن المحكمة العليا ونقله الديوان الملكي.

وأشارت كل من الإمارات والكويت وقطر والأردن ومصر واليمن إلى أن الأحد هو غرة شهر شوال في البلاد، عقب تعذر رؤيته فيها.

وفى سوريا، أعلن القاضي الشرعي الأول ب‍دمشق أن بعد غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

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وفى العراق، أكد المجمع الفقهي العراقي لكبار علماء الدعوة والإفتاء الوقف السني، أن السبت مكمل لشهر رمضان وأن الأحد المقبل أول أيام شهر شوال.

وأعلنت تونس، في وقت سابق، اعتمادًا على الحسابات الفلكية أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر، إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة.

أعلنت الحكومة الماليزية، اليوم الجمعة، أن بعد غد الأحد سيكون هو أول أيام شهر شوال للعام الهجري 1441.

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