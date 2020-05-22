شرطة الرياض: القبض على مواطن ثلاثيني تباهى بحيازة سلاح ناري

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة
أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطن تباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه وتوثيق ذلك ونشره.
جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري.
وأضاف «التويجري» أن عملية القبض جاءت بعد رصد الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المتحدث أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.
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