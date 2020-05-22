العثور على الرضيعة المفقودة مسك مناور بمنزل مهجور بالمدينة المنورة

بعد ساعات من البحث عنها..
أكدت لـ«عاجل» شقيقة الطفلة المفقودة «مسك مناور» (تبلغ من العمر سنتين) العثور عليها، في منزل مهجور بعد ساعات من البحث المتواصل عنها من قبل الأهالي والأجهزة الأمنية.
وقالت شقيقة «مسك»، إن الجهات الأمنية وجدت الطفلة المفقودة في المنزل المهجور، مشيرة إلى أنها الآن بصحة جيدة .
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للطفلة مسك في وقت سابق اليوم، مؤكدة أنها مفقودة منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة في أبيار علي بحي أبو كبير بالمدينة المنورة.
كما تمت الإشارة إلى أن الملابس الموجودة في الصورة هي التي كانت ترتديها الطفلة قبل اختفائها.
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