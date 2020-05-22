بالصور.. تفاصيل حادث تصادم مركبة بعمود إنارة في بني سار بالباحة

ونقل إصابتين خطيرتين إلى مستشفى الملك فهد
كشفت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عن تفاصيل حادث تصادم مركبة بعمود إنارة؛ نتج عنه إصابتين خطيرتين.
وذكر الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا بالحادث في تمام الساعة 17:18 على الرقم (997) في بني سار تحديدًا الحمده.
وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر إلى موقع الحادث.
وأوضح أن الحادث نتج عنه إصابتين خطيرتين تم التعامل معهم والتدخل إسعافيًّا من قبل الفرق الإسعافية، ونقلت عن طريق إسعافات الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد بالباحة.
وذكر الزهراني أنه تم استقبال المصابين من قبل المدير المناوب صابر الرقابي وعدد من الكادر الطبي والتمريض بطوارئ الملك فهد وقدمت لهم الرعاية الطبية.
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