بـ «أسورة تطمّن».. الصحة توجه المواطنين والمقيمين العائدين إلى العزل المنزلي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أنه سيتم تطبيق إجراء صحي جديد على المواطنين العائدين للمملكة؛ حيث سيتم تزويدهم بأسورة «تطمّن» الذكية.

وأفادت الصحة، أن هذا الإجراء يستهدف توجيه القادمين من السفر إلى العزل المنزلي بدلًا من دور الضيافة الصحية، مع متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري، وفتح قناة للتواصل المباشر مع الوزارة عن طريق تطبيق «تطمّن».

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم متابعة العائدين بالاتصال يوميًا من قبل الصحة، والتأكد من التزامهم بالتعليمات مع تطبيق العقوبات النظامية عليهم، حال عدم التزامهم.

Advertisements

ولفتت إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع الممارسات الطبية المتبعة في هذا الشأن وما توصي به منظمة الصحة العالمية.

وجدّدت الوزارة، التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد»، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة (937)، على مدار الساعة.

وأكدت الوزارة، أن تلك الوسائل أصبحت أقرب إلى الجميع الآن عن ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدمات مركز اتصال الصحة التفاعلية، عبر تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة.

اقرأ أيضًا: