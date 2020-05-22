استغلت العديد من منصات ومواقع التواصل الاجتماعي منع التجوال، وبدأت في الترويج لألعاب نارية مبتكرة "طرطعان" تحت غطاء الأسر المنتجة وهي عبارة عن بواجي "شمعات الإشعال" المستخدمة في السيارات وعمل ألعاب نارية خطرة منها وتسويقها للأطفال. "دوت الخليج" ترصد - الترويج للمنتجات يتم من خلال مواقع التواصل - يتم استهداف الأطفال لشرائها - يجري البيع تحت غطاء الأسر المنتجة - استخدام بواجي السيارات لزيادة قوة الانفجار وبالتالي خطورته رد التجارة - رصد وتعقب المواقع والحسابات الإلكترونية التي تروج وتسوق للألعاب النارية - تحديد مصادرها وضبطها - تقوم الجهات الأمنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالرقابة المكثفة على الأسواق - العمل على الحيلولة دون بيع منتجات الألعاب النارية - تترافق الحملات الرقابية بحملات إعلامية للتوعية من خطورة الألعاب النارية - رقابة دورية على المستودعات في جميع مناطق المملكة - في حال ضبط مستودعات مخالفة تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية بحق المخالفين - الدعوة للإبلاغ عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت ما مكونات البوجي؟ 1- البندق الطرفي يستقبل الكهرباء من الكويل Advertisements 2- الوميض موصل الشراره من البندق إلى الصدفة الحديدية 3- الصدفة الحديدية 4- مخرج الشرارة 5- مفسد الرطوبة ويعمل على بقاء هذ المنطقة جافة 6- العازل يقوم بعزل مكونات البوجي عن الجو الخارجي 7-الحشية وتعمل على منع التسرب بعد الاحتراق 8-الخيط (المسنن) يعمل على ثبات البوجي داخل غرفة الاحتراق خطورة الألعاب النارية - الإصابات والأضرار الجسمية - الشرر أو الحرارة الناجمة قد تصيب العين إذا ما تعرض لها الطفل بشكل مباشر - الرماد الناتج عن عملية الاحتراق يضر بالجلد والعين - الفزع والأصوات العالية التي قد تسبب الرهاب للأطفال - الدخان الذي يخرج من الألعاب النارية يؤدي إلى تلوث البيئة - يؤثر على صدور الأطفال حين استنشاقه - قد تتسبب في اندلاع الحرائق



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بواجي الطرطعان تهدد أطفال العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.