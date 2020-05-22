خيرية المزاحمية تبدأ توزيع زكاة الفطر

بدأت الجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض، توزيع زكاة الفطر من الأرز بكمية تجاوزت 15 ألف كيلو على جميع المستحقين لها في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها غرب العاصمة وعلى طريق بيشه مكة المكرمة نيابة عن أصحابها بالرغم من وجود فئات تعتمد على نفسها في إخراج الزكاة وذلك تعزيزا للإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لفايروس كورونا بالإضافة إلى توزيعها بوقت مبكر لأجل البدء في تنفيذ الحظر الذي يبدأ السبت. وفقا لماذكره لـ"دوت الخليج" المدير التنفيذي للجمعية عبدالله المبدل، فإن عدد المستفيدين 650 أسرة، مضيفا بأنه تم تجهيز الأرز في عبوات خاصة، تحوى كل منها المقدار الشرعي للزكاة (صاع)، وحدد ثمنها بنحو 55 ألف ريال، وأوضح أنه من المقرر أن يستفيد من هذه الزكوات نحو 3550 شخص يتبعون 560 عائلة مسجلين لدى الجمعية.



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