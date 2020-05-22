بدء إجراءات صرف تعويضات عقارات نيوم

وراعى البرنامج في تنفيذ جميع الأعمال الميدانية التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، واتخذ كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن أمن وسلامة وصحة المواطنين المستفيدين والعاملين في البرنامج. وأكد البرنامج حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الاهتمام بكل ما من شأنه تحقيق التنمية والرفاه للمواطن، موضحاً أنه البرنامج سيتم تقديم إعانات مالية إضافية لسكان مراكز المرحلة الأولى، بالإضافة إلى مجموعة من الحزم الاجتماعية والاقتصادية التي ستسهم في تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين، وذلك وفق الخطط التنموية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
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