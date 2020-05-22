السعودية اليوم / أمير منطقة المدينة المنورة يجري اتصالًا هاتفيًا بوالد الطفلة التي فقدت في أثناء خروجها من منزل أسرتها ويهنئه بعودتها سالمة



المدينة المنورة ٢٩ رمضان 1441 هـ الموافق ٢٢ مايو 2020 م واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة ، اتصالًا هاتفيًا بوالد الطفلة مسك مناور الرويتعي ، التي فقدت في أثناء خروجها من منزل أسرتها ، و اطمأن سموه خلال الاتصال على صحة الطفلة، مهنئاً والديها بعودتها سالمة ولله الحمد.

وأثنى سمو أمير منطقة المدينة المنورة على جهود رجال الأمن ، و تفاعل الفرق التطوعية ، معربًا سموه عن شكره وتقديره للجميع على ما قاموا به من جهود حتى العثور على الطفلة .

من جانبه أعرب والد الطفلة عن شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على اتصاله واطمئنانه على صحة الطفلة .

// انتهى //

22:54ت م

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