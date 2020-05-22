ع / السعودية اليوم / وزارة الشؤون الإسلامية : السماح لمؤذني المساجد بالمملكة بترديد التكبيرات عبر مكبرات الصوت في المساجد دون إقامة الصلاة



الرياض 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم المتضمن الموافقة على السماح للمؤذنين في الجوامع والمساجد بالمملكة في يوم العيد بترديد التكبيرات عبر مكبرات الصوت الخارجية، فقد أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم ، تعميماً لمؤذني المساجد والجوامع بالمملكة كافة برفع التكبيرات يوم عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1441هـ، من بعد صلاة الفجر وحتى دخول وقت صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية.

كما تضمن التعميم الصادر بهذا الشأن التأكيد على عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

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21:52ت م

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