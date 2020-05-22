السعودية اليوم / أكثر من ٢٤٠٠ مستفيد ومستفيدة من برامج عمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد خلال الفصل الثاني



أبها 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

أنجزت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد خلال الفصل الثاني من العام الجامعي ١٤٤١هـ عددًا من البرامج والمنجزات شملت الدبلومات التطبيقية والبرامج والدورات التدريبية، بالإضافة إلى مشاركات مجتمعية وأعمال تطوعية استفاد منها ٢٤٩٣ مستفيداً ومستفيدة.

وأوضح عميد العمادة الدكتور عمر بن علوان عقيل أن في مجال الدبلومات التطبيقية قدمت العمادة ١٢ دبلوماً تطبيقياً مصنفاً من وزارة الخدمة المدنية ومعتمداً من جامعة الملك خالد للطلاب والطالبات في مدينة أبها وعدد من مقرات الجامعة في محافظات منطقة عسير، منها دبلوم البرمجة التطبيقية، ودبلوم إدارة الموارد البشرية، ودبلوم المحاسبة، ودبلوم الإدارة المكتبية، ودبلوم اللغة الإنجليزية، ودبلوم السلامة والصحة المهنية، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه الدبلومات ٥١٢ مستفيداً ومستفيدة.

وفي مجال البرامج التدريبية قدمت العمادة ١٠٣ ساعات تدريبية استفاد منها ٢٧٢ مستفيدًا ومستفيدة، بهدف تلبية متطلبات سوق العمل وفق أحدث المستجدات، ولتأهيل الخريجين والخريجات السعوديين للعمل بالوظائف التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن هذه البرامج التدريبية برنامج الرسم الهندسي بالأوتوكاد، وبرنامج النمذجة الإنشائية للمباني باستخدام برنامج SAP 2000، إضافة إلى البرامج التدريبية للدبلوم المؤهل لرخصة المحاماة.

وحرصت العمادة في مجال المسؤولية والشراكة المجتمعية على تفعيل دورها نظرًا لأهميتها الكبيرة وإسهامها في تحقيق التنمية بصفة عامة من خلال تقديم البرامج والمشاركة في الأعمال التطوعية مع الجهات المتعاونة، ومن أبرز برامج الخدمة المجتمعية التي أطلقتها العمادة بالتعاون مع مختلف جهات الجامعة الملتقى الصحي التوعوي التثقيفي الثامن بمحافظة الحرجة، الذي استفاد منه أكثر من ٨٠٠ مستفيداً ومستفيدة، وذلك من خلال برامج ثقافية، وخدمات العيادات الصحية.

مما يذكر أن العمادة حرصت على استمرار سير أعمالها خلال فترة تعليق الدوام والدراسة، وذلك من خلال تفعيل التعلم عن بعد بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني لعدد من الدورات والبرامج التدريبية التي تقدمها للمجتمع، ومنها إدارة بيئة العمل والتميز الإداري، وإدارة المشاريع الاحترافية، وتنمية المهارات في الموارد البشرية.

// انتهى //

21:36ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من ٢٤٠٠ مستفيد ومستفيدة من برامج عمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد خلال الفصل الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.