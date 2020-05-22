

جيزان 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

قامت إدارة شؤون المراكز الصحية بقطاع بني مالك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة جازان للوقاية من فيروس

وفي ذات السياق يواصل القطاع الصحي ببني مالك المشاركة في المرور على مساكن الوافدين ضمن اللجنة المشكلة من جهات عدة بالمحافظة للكشف على مساكنهم للتحقق من توافر الإشتراطات الصحية اللازمة في هذه المساكن.

// انتهى //

21:34ت م

0145



جيزان 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسقامت إدارة شؤون المراكز الصحية بقطاع بني مالك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة جازان للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره بالمنطقة، "بفحص الداخلين والخارجين من المحافظة وإليها، حيث بلغ عدد المفحوصين خلال هذا الأسبوع 1610 أشخاص، كما استهدفت الطواقم الطبية بالقطاع مساكن القاطنين الوافدين بالفحص الحراري ونشر التوعية الصحية، حيث بلغ عدد المفحوصين 90 وافداً".وفي ذات السياق يواصل القطاع الصحي ببني مالك المشاركة في المرور على مساكن الوافدين ضمن اللجنة المشكلة من جهات عدة بالمحافظة للكشف على مساكنهم للتحقق من توافر الإشتراطات الصحية اللازمة في هذه المساكن.// انتهى //21:34ت م0145

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فحص أكثر من 1600 شخص بمحافظة الداير بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.